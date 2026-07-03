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Швейцария — Алжир: онлайн-трансляция матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 начнётся в 6:00 мск

Швейцария — Алжир: онлайн-трансляция матча 1/16 финала ЧМ-2026 начнётся в 6:00 мск
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3 июля, в рамках 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Швейцарии сыграет с национальной командой Алжира. Матч пройдёт на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Стартовый свисток прозвучит в 6:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 06:00 МСК
Швейцария
Не начался
Алжир
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Швейцария вышла в плей-офф с первого места в группе B, тогда как Алжир занял третью позицию в группе J и продолжает борьбу на стадии матчей на выбывание.

Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины. В финале ЧМ-2022 аргентинцы встречались с Францией: основное время завершилось вничью 3:3, а в серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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