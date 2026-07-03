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«Доволен победой и рад, что получил игровое время». Ямаль — о матче с Австрией на ЧМ-2026

«Доволен победой и рад, что получил игровое время». Ямаль — о матче с Австрией на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал победу команды в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Австрией (3:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Австрия
1:0 Оярсабаль – 36'     2:0 Порро – 66'     3:0 Оярсабаль – 89'    

«Я, конечно, доволен победой и рад, что получил игровое время. Но матч окончен, и мы сосредоточены на следующем», — приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В следующей встрече Испания сыграет в 1/8 финала (6 июля) с победителем пары Португалия — Хорватия.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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