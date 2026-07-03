«Доволен победой и рад, что получил игровое время». Ямаль — о матче с Австрией на ЧМ-2026

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал победу команды в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Австрией (3:0).

«Я, конечно, доволен победой и рад, что получил игровое время. Но матч окончен, и мы сосредоточены на следующем», — приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В следующей встрече Испания сыграет в 1/8 финала (6 июля) с победителем пары Португалия — Хорватия.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.