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Роналду и Модрич установили уникальное достижение в истории футбола

Роналду и Модрич установили уникальное достижение в истории футбола
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и полузащитник национальной команды Хорватии Лука Модрич в эти минуты играют в матче 1/16 финала ЧМ-2026. На момент написания новости проходит первый тайм, счёт 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
2-й тайм
1 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'    

Это первый случай в истории футбола, когда друг против друга играют два футболиста, сыгравшие более 200 матчей за свои национальные сборные, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X.

Португальцы заняли второе место в группе К, хорваты стали вторыми в квартете L.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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