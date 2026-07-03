Роналду и Модрич установили уникальное достижение в истории футбола

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и полузащитник национальной команды Хорватии Лука Модрич в эти минуты играют в матче 1/16 финала ЧМ-2026. На момент написания новости проходит первый тайм, счёт 0:0.

Это первый случай в истории футбола, когда друг против друга играют два футболиста, сыгравшие более 200 матчей за свои национальные сборные, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X.

Португальцы заняли второе место в группе К, хорваты стали вторыми в квартете L.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.