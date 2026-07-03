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Вальверде выступил с заявлением о неудаче сборной Уругвая на ЧМ-2026

Вальверде выступил с заявлением о неудаче сборной Уругвая на ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде выступил с заявлением после вылета команды с ЧМ-2026 по итогам группового этапа.

«Прошло уже несколько дней после вылета, и только сейчас я начинаю осознавать всё, что пережил, хотя понимаю, что часть меня, возможно, никогда не сможет до конца пережить вылет в первом раунде, как это было на чемпионате мира в Катаре. Эта заноза до сих пор остаётся внутри. Я чувствую огромную ответственность перед своей страной. Это гордость, которая переполняет мою душу. Я сделал всё, что было в моих силах: подготовился физически и эмоционально и пытался не повторить прошлые ошибки, усердно работая на протяжении всего сезона. Но, очевидно, этого оказалось недостаточно.

Я принимаю поражение. Полностью беру на себя ответственность за то, что не смог выполнить свой долг перед сборной и перед вами. Я признаю неудачу и понимаю, что не был на высоте. Но ни при каких обстоятельствах я не откажусь от возможности представлять свою страну, даже если это будет стоить мне жизни. Я не знаю как и когда, но клянусь своей жизнью, что не уйду из этой сборной, не оставив её на самом высоком уровне», — написал Вальверде на личной странице в одной из социальных сетей.

Южноамериканская команда заняла третье место в группе H чемпионата мира по футболу — 2026 и вылетела с турнира.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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