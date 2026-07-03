Португалия — Хорватия: Перишич открыл счёт на 53-й минуте матча

В эти минуты проходит матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Португалии и Хорватии. Команды играют на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Счёт в матче — 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Станишич с правого фланга подал в чужую штрафную, где Матанович не сумел нанести удар головой, мяч отскочил к Перишичу, который от угла вратарской расстрелял ворота португальской сборной.

Португальцы заняли второе место в группе К, победив Узбекистан (5:0) и сыграв вничью с ДР Конго (1:1) и Колумбией (0:0). Хорваты стали вторыми в квартете L. Команда уступила Англии (2:4), но одержала победы над сборными Панамы (1:0) и Ганы (2:1).

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.