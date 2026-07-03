Суперкомпьютер Opta определил шансы Кабо-Верде на проход в матче с Аргентиной на ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года Аргентина — Кабо-Верде, который состоится завтра, 4 июля. Об этом сообщил Opta Analyst.

Шансы сборной Аргентины на победу в основное время составляют 81%, в то время как команды Кабо-Верде — 6,8%. Вероятность ничьей после 90 минут определяется в 12,2%. В целом шансы на проход Аргентины суперкомпьютер оценивает в 89,4%, а Кабо-Верде — в 10,6%.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).