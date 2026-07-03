Португалия — Хорватия: Роберто Мартинес сделал четыре замены на 62-й минуте

В эти минуты проходит матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором встречаются сборные Португалии и Хорватии. Команды играют на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Сборная Хорватии выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 62-й минуте в составе сборной Португалии поле покинули Жоау Канселу, Витинья, Бруну Фернандеш и Бруну Фернандеш, на замену вышли Нелсон Семеду, Бернарду Силва, Шику Консейсау и Гонсалу Рамуш. Ранее на 53-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич.

Португальцы заняли второе место в группе К, хорваты стали вторыми в квартете L.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.