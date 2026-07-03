41-летний Роналду забил свой первый гол в плей-офф чемпионатов мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой первый гол в матчах плей-офф чемпионатов мира. Роналду реализовал пенальти на 68-й минуте матча 1/16 финала чемпионата мира с национальной командой Хорватии. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее на 53-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич.

41-летний Криштиану Роналду принимает участие на шестом чемпионате мира.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.