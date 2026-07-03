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Роналду стал самым возрастным автором гола в истории плей-офф чемпионата мира

Роналду стал самым возрастным автором гола в истории плей-офф чемпионата мира
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В эти минуты проходит матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Португалии и Хорватии. Команды играют на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Счёт в матче — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
2-й тайм
1 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'    

В составе сборной Португалии гол забил Криштиану Роналду, реализовав пенальти. Он стал самым возрастным футболистом, который забил в плей-офф ЧМ-2026. Португалец сделал это в возрасте 41 года. Для Роналду этот гол стал 976-м в карьере.

Португальцы заняли второе место в группе К, победив Узбекистан (5:0) и сыграв вничью с ДР Конго (1:1) и Колумбией (0:0). Хорваты стали вторыми в квартете L. Команда уступила Англии (2:4), но одержала победы над сборными Панамы (1:0) и Ганы (2:1).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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