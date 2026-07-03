Фото: офсайд, из-за которого отменили гол Роналду в матче Португалии с Хорватией на ЧМ

В эти минуты проходит матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором встречаются сборные Португалии и Хорватии. Команды играют на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 61-й минуте арбитр отменил гол нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду из-за офсайда. Позднее Роналду реализовал пенальти, сравняв счёт на 68-й минуте.

Фото: Кадр трансляции

Фото: Кадр трансляции

Португальцы заняли второе место в группе К, хорваты стали вторыми в квартете L.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.