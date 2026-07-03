Фото: недовольство Криштиану Роналду после замены в матче Португалия — Хорватия

В эти минуты проходит матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Португалии и Хорватии. Команды играют на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Счёт в матче — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Португальский нападающий Криштиану Роналду был заменён на 81-й минуте. Форвард явно был разочарован решением тренера. В этой встрече португалец забил гол, реализовав пенальти. Это его первый гол в плей-офф чемпионатов мира.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Португальцы заняли второе место в группе К, победив Узбекистан (5:0) и сыграв вничью с ДР Конго (1:1) и Колумбией (0:0). Хорваты стали вторыми в квартете L. Команда уступила Англии (2:4), но одержала победы над сборными Панамы (1:0) и Ганы (2:1).