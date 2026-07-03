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Португалия сыграет с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года

Португалия сыграет с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года
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В матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года встретятся сборные Португалии и Испании. Встреча состоится в понедельник, 6 июля. Сегодня, 3 июля, португальцы обыграли национальную команду Хорватии в 1/16 финала со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее сборная Испании в 1/16 финала турнира оказалась сильнее национальной команды Австрии — 3:0. Матчи 1/16 финала чемпионата мира будут проходить до 4 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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