Португалия сыграет с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года

В матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года встретятся сборные Португалии и Испании. Встреча состоится в понедельник, 6 июля. Сегодня, 3 июля, португальцы обыграли национальную команду Хорватии в 1/16 финала со счётом 2:1.

Ранее сборная Испании в 1/16 финала турнира оказалась сильнее национальной команды Австрии — 3:0. Матчи 1/16 финала чемпионата мира будут проходить до 4 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).