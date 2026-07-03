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Швейцария – Алжир: онлайн-трансляция матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 началась

Швейцария – Алжир: онлайн-трансляция матча 1/16 финала ЧМ-2026 началась
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3 июля в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Швейцарии встречается с национальной командой Алжира. Игра проходит на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Стартовый свисток прозвучал в 6:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 06:00 МСК
Швейцария
Перерыв
1 : 0
Алжир
1:0 Эмболо – 10'    

Швейцарская сборная пробилась в плей-офф, заняв первое место в группе B. Алжирцы, в свою очередь, вышли в стадию матчей на выбывание с третьей позиции в квартете J.

Обладателем титула чемпиона мира является сборная Аргентины. В финале мирового первенства 2022 года аргентинцы сыграли вничью с Францией в основное время (3:3), после чего одержали победу в серии пенальти со счётом 4:2.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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