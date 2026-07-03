Швейцария – Алжир: онлайн-трансляция матча 1/16 финала ЧМ-2026 началась

3 июля в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Швейцарии встречается с национальной командой Алжира. Игра проходит на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Стартовый свисток прозвучал в 6:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Швейцарская сборная пробилась в плей-офф, заняв первое место в группе B. Алжирцы, в свою очередь, вышли в стадию матчей на выбывание с третьей позиции в квартете J.

Обладателем титула чемпиона мира является сборная Аргентины. В финале мирового первенства 2022 года аргентинцы сыграли вничью с Францией в основное время (3:3), после чего одержали победу в серии пенальти со счётом 4:2.