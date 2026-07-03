Офсайд, из-за которого отменили гол сборной Хорватии на 90+13-й минуте матча с Португалией

Момент офсайда, из-за которого отменил гол сборной Хорватии на 90+13-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 со сборной Португалии (1:2).

Гол на 13-й компенсированной минуте забил Йошко Гвардиол, однако арбитр после просмотра VAR отменил взятия ворот из-за положения вне игры.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

На стадии 1/8 финала подопечные Роберто Мартинеса встретятся со сборной Испании.

Португальцы вышли в 1/16 финала со второго места в группе К, победив Узбекистан (5:0) и сыграв вничью с ДР Конго (1:1) и Колумбией (0:0). Хорваты стали вторыми в квартете L, уступила Англии (2:4), но одержала победы над сборными Панамы (1:0) и Ганы (2:1).

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике.