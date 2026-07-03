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Матч 1/16 финала ЧМ-2026 Португалия — Хорватия завершился на 90+19-й минуте

Матч 1/16 финала ЧМ-2026 Португалия — Хорватия завершился на 90+19-й минуте
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Финальный свисток в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года Португалия — Хорватия прозвучал на 90+19-й минуте. Арбитр Эспен Эскос (Норвегия) добавил к основному времени 10 минут, но из-за гола Португалии и просмотра момента после помощи VAR в компенсированное время команды провели на поле более 18 добавленных минут.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

В составе сборной Хорватии отличился Иван Перишич, за Португалию забили Криштиану Роналду (с пенальти) и Гонсалу Рамуш.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

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