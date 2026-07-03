Сборная Португалии на ЧМ-2026: результаты на 3 июля 2026

В ночь со 2 на 3 июля сборная Португалии обыграла национальную команду Хорватии в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года со счётом 2:1. Встреча проходила на стадионе «Би-Эм-О Филд» (Торонто, Канада).

Результаты матчей сборной Португалии на ЧМ-2026 на 3 июля:

Португалия — ДР Конго — 1:1, 1-й тур группы К;

Португалия — Узбекистан — 5:0, 2-й тур группы К;

Колумбия — Португалия — 0:0, 3-й тур группы К;

Португалия — Хорватия — 2:1, 1/16 финала.

Национальная команда Португалии заняла второе место в группе К, набрав пять очков, уступив первую строчку колумбийцам.

На стадии 1/8 финала подопечные Роберто Мартинеса встретятся со сборной Испании.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.