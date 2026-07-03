Криштиану Роналду на ЧМ-2026, статистика в матче Португалия — Хорватия

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе национальной команды в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 с Хорватией. Команды сыграли на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу португальцев.

Роналду вышел в стартовом составе и был заменён на 81-й минуте. На 68-й минуте он реализовал пенальти и сравнял счёт в матче.

За время, проведённое на поле, Криштиану нанёс два удара по воротам Колумбии (один – в створ, один был заблокирован). Точность передач форварда составила 95%. Также у Роналду одно касание мяча в штрафной соперника.

На стадии 1/8 финала португальцы встретятся со сборной Испании.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.