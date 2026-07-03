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Сетка ЧМ-2026 после победы Португалии над Хорватией. Известны шесть пар 1/8 финала турнира

Сетка ЧМ-2026 после победы Португалии над Хорватией. Известны шесть пар 1/8 финала турнира
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Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Португалии одержала победу в матче с Хорватией (2:1). Таким образом, в 1/8 финала турнира португальцы встретятся со сборной Испании
На данный момент сетка ЧМ-2026 выглядит следующим образом:

На данный момент известны шесть из восьми пар 1/8 финала чемпионата мира. За выход в четвертьфинал турнира поборются Бельгия и США, Англия и Мексика, Франция и Парагвай, Канада и Марокко, Норвегия и Бразилия, Испания и Португалия.

Встречи 1/8 финала ЧМ-2026 пройдут с 4 по 7 июля. Победитель турнира определится в финальном матче, который запланирован на 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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