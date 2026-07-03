Гол сборной Хорватии на 90+13 минуте в ворота Португалии отменили благодаря датчику в мяче

Гол сборной Хорватии на 90+13-й минуте матча с Португалией в 1/16 финала ЧМ-2026 был отменён из-за датчика в мяче.

Гол на 13-й компенсированной минуте забил Йошко Гвардиол, однако арбитр после просмотра VAR отменил взятия ворот из-за положения вне игры. Датчик в мяче помог зафиксировать касание во время передачи на Марио Пашалича, который находился вне игры и сделал передачу на Гвардиола.

Фото: Кадр из трансляции

На стадии 1/8 финала сборная Португалии встретится со сборной Испании.

Португальцы вышли в 1/16 финала со второго места в группе К, победив Узбекистан (5:0) и сыграв вничью с ДР Конго (1:1) и Колумбией (0:0). Хорваты стали вторыми в квартете L, уступила Англии (2:4), но одержала победы над сборными Панамы (1:0) и Ганы (2:1).