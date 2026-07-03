Фото: Роналду и Модрич дважды обнялись после матча Португалии и Хорватии на ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и полузащитник национальной команды Хорватии Лука Модрич дважды обнялись после матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Португальцы одержали победу со счётом 2:1 и прошли в 1/8 финала.

Фото: Кадр трансляции

Фото: Кадр трансляции

Фото: Кадр трансляции

Фото: Кадр трансляции

Фото: Кадр трансляции

41-летний Криштиану Роналду в этом матче забил свой первых гол в плей-офф чемпионатов мира, реализовав пенальти. 40-летний Лука Модрич результативными действиями не отметился.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.