Криштиану Роналду признали лучшим игроком матча между Португалией и Хорватией на ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Хорватией (2:1). Команды прошёл на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия).

Роналду вышел в стартовом составе и был заменён на 81-й минуте. На 68-й минуте он реализовал пенальти и сравнял счёт в матче. На 61-й минуте судьи отменили гол Криштиану из-за офсайда.

На стадии 1/8 финала португальцы встретятся со сборной Испании.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.