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Роналду надел футболку Жоты после выхода сборной Португалии в 1/8 финала ЧМ-2026

Роналду надел футболку Жоты после выхода сборной Португалии в 1/8 финала ЧМ-2026
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду надел футболу Диогу Жоты, который погиб в автокатастрофе. Роналду сделал этот после матча 1/16 финала ЧМ-2026 со сборной Хорватии (2:1). В этой встрече португалец забил один гол, реализовав пенальти.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

Фото: Кадр из трансляции

Диогу Жота погиб в автокатастрофе 3 июля прошлого года в возрасте 28 лет.

На стадии 1/8 финала сборная Португалии встретится со сборной Испании.

Португальцы вышли в 1/16 финала со второго места в группе К, победив Узбекистан (5:0) и сыграв вничью с ДР Конго (1:1) и Колумбией (0:0). Хорваты стали вторыми в квартете L, уступила Англии (2:4), но одержала победы над сборными Панамы (1:0) и Ганы (2:1).

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