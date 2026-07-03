Роналду и Модрич установили рекорд всех времён на чемпионатах мира

В ночь со 2 на 3 июля завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Португалии и Хорватии. Команды сыграли на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу португальцев.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и полузащитник национальной команды Хорватии Лука Модрич в этой игре установили на чемпионатах мира рекорд всех времён — игроки стали самой возрастной парой соперников, сыгравшей друг с другом на мировых первенствах. Возраст португальца в день матча — 41 год и 148 дней, хорвата — 40 лет и 292 дня.

Португальцы вышли в 1/16 финала со второго места в группе К, победив Узбекистан (5:0) и сыграв вничью с ДР Конго (1:1) и Колумбией (0:0). Хорваты стали вторыми в квартете L, уступила Англии (2:4), но одержала победы над сборными Панамы (1:0) и Ганы (2:1).

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.