Эмоции игроков сборной Хорватии после драматичного вылета с ЧМ-2026 от Португалии. Фото

Сборная Хорватии уступила Португалии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. После финального свистка игроки хорватской команды не смогли сдержать слёз.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

В ночь со 2 на 3 июля состоялся 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Португалии и Хорватии. Команды сыграли на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу португальцев.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.