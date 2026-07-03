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Роналду прокомментировал выход Португалии в 1/8 ЧМ-2026

Роналду прокомментировал выход Португалии в 1/8 ЧМ-2026
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оценил матч 1/16 финала ЧМ-2026 против Хорватии (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

«Сегодня нам предстояло узнать, что такое страдание. Мы должны научиться страдать, чтобы выиграть турнир такого масштаба. Это был очень интересный матч для зрителей. Мы немного контролировали игру в первом тайме, а второй был более хаотичным. Они забили, мы немного занервничали, но случился эмоциональный прорыв, когда мы забили пенальти. После этого игра пошла легче. У нас по-прежнему были трудности, но таков этот турнир, мы должны двигаться дальше», — приводит слова Роналду A Bola.

Форвард «Аль-Насра» реализовал пенальти и был признан лучшим игроком этой встречи.

В 1/8 финала Португалия сыграет с Испанией.

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