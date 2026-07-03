Роналду прокомментировал выход Португалии в 1/8 ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оценил матч 1/16 финала ЧМ-2026 против Хорватии (2:1).

«Сегодня нам предстояло узнать, что такое страдание. Мы должны научиться страдать, чтобы выиграть турнир такого масштаба. Это был очень интересный матч для зрителей. Мы немного контролировали игру в первом тайме, а второй был более хаотичным. Они забили, мы немного занервничали, но случился эмоциональный прорыв, когда мы забили пенальти. После этого игра пошла легче. У нас по-прежнему были трудности, но таков этот турнир, мы должны двигаться дальше», — приводит слова Роналду A Bola.

Форвард «Аль-Насра» реализовал пенальти и был признан лучшим игроком этой встречи.

В 1/8 финала Португалия сыграет с Испанией.