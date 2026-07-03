Генич одним словом отреагировал на драматичную развязку матча Португалия — Хорватия

Известный комментатор Константин Генич одним словом отреагировал на драматичный исход в матче Португалии и Хорватии (2:1) на стадии 1/16 финала ЧМ-2026. Португальцы, проигрывая по ходу встречи, забили победный гол на 90+4-й минуте. При этом на 90+13-й минуте судья не засчитал гол хорватов.

«Охренеть», — написал Генич в своём телеграм-канале, добавив несколько удивлённых эмодзи.

В ночь со 2 на 3 июля состоялся 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Португалии и Хорватии. Команды сыграли на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу португальцев.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.