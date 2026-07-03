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Тренер сборной Португалии Мартинес высказался о победе в матче с Хорватией на ЧМ-2026

Тренер сборной Португалии Мартинес высказался о победе в матче с Хорватией на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал победу в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Хорватией (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

«Чемпионаты мира именно такие. Это уже не матчи группового этапа. Когда играешь хорошо, нужно реализовывать свои моменты. Первый тайм был великолепен во всех отношениях: мы отлично читали игру, создавали моменты в последней трети поля. Но против таких команд, как Хорватия, всегда есть опасность, и здесь особенно важны командные качества. Мы пропустили гол, но продолжили верить в себя, использовали игроков со скамейки, потому что они были готовы. Именно такой настрой помогает выигрывать матчи. Идеальной игры на чемпионате мира не существует. Нужны талант, дисциплина и игра сердцем. Игроки наслаждались возможностью играть за Португалию, ради отца Рикарду Карвалью и в память о наших Диогу Жоте и Андре», — приводит слова Мартинеса Record.

На стадии 1/8 финала португальцы встретятся со сборной Испании.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

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