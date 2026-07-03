«Обычно забиваю и решаю исход матчей». Рамуш — о победном голе Хорватии в 1/16 финала ЧМ

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш поделился эмоциями после победы над командой Хорватии (2:1) в матче 1/16 финала ЧМ-2026. Форвард стал автором победного гола в добавленное время ко второму тайму.

«Сложный матч. Мы уступали в счёте, но одержали отчаянную и волевую победу. Самое главное, что мы прошли дальше и показали силу нашей команды. Теперь нужно сосредоточиться на следующей игре. Свой гол я забил на инстинктах. Знаю, что обычно я проявляю себя как раз в такие моменты. Обычно я забиваю и решаю исход матчей. И снова показал – я здесь, чтобы помочь. Если у меня нет энергии, то я не могу помочь команде. В этот раз мне это удалось, и это того стоило. Криштиану Роналду уже сказал мне, что я буду важен и помогу команде. Я сказал партнёрам по команде в раздевалке не волноваться, и что если я выйду на поле, то забью. Я сдержал своё слово», – приводит слова Рамуша A Bola.

В 1/8 финала Португалия сыграет с Испанией.