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«Мне особо нечего сказать. Очень жаль». Далич — о матче Хорватии с Португалией на ЧМ-2026

«Мне особо нечего сказать. Очень жаль». Далич — о матче Хорватии с Португалией на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поражение в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Португалией (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

«Мне особо нечего сказать. Очень жаль. Мы были сильнее, особенно во втором тайме. В итоге VAR отменил три наших гола. Матч получился очень напряжённым. Мне не в чем упрекнуть своих ребят. Что касается моего будущего в сборной, поговорим об этом позже», — приводит слова Далича Jutarnji list.

На стадии 1/8 финала португальцы встретятся со сборной Испании.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

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