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«Мы в порядке». Тренер Аргентины Скалони — перед матчем 1/16 финала ЧМ против Кабо-Верде

«Мы в порядке». Тренер Аргентины Скалони — перед матчем 1/16 финала ЧМ против Кабо-Верде
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, какие настроения стоят в команде перед матчем 1/16 финала ЧМ против Кабо-Верде. Игра пройдёт в ночь на субботу, 4 июля, и начнется в 01:00 по мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Не начался
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы в порядке. Конечно, мы взволнованы. Нам предстоит встретиться с достойным соперником. Пространства для ошибок становится все меньше. Это игра на выбывание, и мы это понимаем. Мы в хорошей форме. Но это футбол. Впереди очень напряжённые матчи. Будет непросто. Такова реальность.

[Кабо-Верде] – команда, которая еще не проигрывала. В матче с Саудовской Аравией они заслуживали победы. Против Испании и Уругвая им было немного сложнее. Они хорошо обороняются, играют на контратаках, и у них есть техничные игроки. Мы анализируем их, это достойный соперник. Они нас не удивляют. Это хорошая команда.

Не стоит читать соцсети, вот и всё. В наше время кто угодно может опубликовать любую ерунду, и это становится большим событием. Не стоит придавать этому значения. В социальных сетях бывает, что, когда вы что-то публикуете, это становится вирусным и распространяется везде», – приводит слова Скалони La Nacion.

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