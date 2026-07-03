Роналду раскрыл, что сказал Модричу после матча Португалия — Хорватия в 1/16 финала ЧМ

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о хорватском полузащитнике Луке Модриче после очного матча на ЧМ-2026. Ранее в карьере они вместе выступали за мадридский «Реал».

«Я много лет играл с Модричем, здорово видеть, что он до сих пор играет на таком высоком уровне. Я сказал ему [после матча]: «Поздравляю, Лука, удачи в дальнейшей карьере», — цитирует Роналду журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В ночь со 2 на 3 июля состоялся 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Португалии и Хорватии. Команды сыграли на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу португальцев.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.