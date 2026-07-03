Хозяйка нашла пропавшую в мае собаку Толстушку благодаря стриму болельщиков Мексики

В Мексике женщина смогла вернуть свою пропавшую собаку благодаря болельщикам, сообщает Yahoo! Creators.

24 мая в городе Сьюдад-Виктория пропала 6-летняя собака по кличке Толстушка. Ее хозяйка Але Гарсия выкладывала объявления и предлагала вознаграждение за помощь в возвращении питомца, но безрезультатно.

После победы сборной Мексики над Чехией в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 (3:0) празднующие болельщики запустили прямой эфир на одной из страниц в социальной сети.

В какой-то момент в кадр попал мужчина, который нес собаку на руках — это заметил брат Гарсии.

Болельщик с Толстушкой Фото: Кадр из стрима

Семья отправилась на улицу, где проходили празднования, и нашла Толстушку – она узнала хозяев. Вскоре после этого собаку доставили на осмотр в ветклинику — она нуждалась в еде и отдыхе, но была в хорошем состоянии.

«Я испытываю смесь эмоций. Пока мы переживали и искали ее, она веселилась», – сказала Але Гарсия.