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Хозяйка нашла пропавшую в мае собаку Толстушку благодаря стриму болельщиков Мексики

Хозяйка нашла пропавшую в мае собаку Толстушку благодаря стриму болельщиков Мексики
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В Мексике женщина смогла вернуть свою пропавшую собаку благодаря болельщикам, сообщает Yahoo! Creators.

24 мая в городе Сьюдад-Виктория пропала 6-летняя собака по кличке Толстушка. Ее хозяйка Але Гарсия выкладывала объявления и предлагала вознаграждение за помощь в возвращении питомца, но безрезультатно.

После победы сборной Мексики над Чехией в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 (3:0) празднующие болельщики запустили прямой эфир на одной из страниц в социальной сети.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
Чехия
Окончен
0 : 3
Мексика
0:1 Чавес – 55'     0:2 Киньонес – 61'     0:3 Фидальго – 90+4'    

В какой-то момент в кадр попал мужчина, который нес собаку на руках — это заметил брат Гарсии.

Болельщик с Толстушкой

Болельщик с Толстушкой

Фото: Кадр из стрима

Семья отправилась на улицу, где проходили празднования, и нашла Толстушку – она узнала хозяев. Вскоре после этого собаку доставили на осмотр в ветклинику — она нуждалась в еде и отдыхе, но была в хорошем состоянии.

«Я испытываю смесь эмоций. Пока мы переживали и искали ее, она веселилась», – сказала Але Гарсия.

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