Роналду рассказал, кому посвятил победу сборной Португалии над Хорватией

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, кому посвятил победу над Хорватией на стадии 1/16 финала ЧМ-2026 (2:1). Он упомянул погибшего соотечественника Диогу Жоту, который прошлым летом погиб в автокатастрофе.

«Мы знали, что эта дата значит для нас. Мы это осознавали. Мы победили ради Диогу Жоты, ради нас, ради всей Португалии», — цитирует Роналду журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В ночь со 2 на 3 июля состоялся 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Португалии и Хорватии. Команды сыграли на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу португальцев.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.