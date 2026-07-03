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Роналду рассказал, кому посвятил победу сборной Португалии над Хорватией

Роналду рассказал, кому посвятил победу сборной Португалии над Хорватией
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, кому посвятил победу над Хорватией на стадии 1/16 финала ЧМ-2026 (2:1). Он упомянул погибшего соотечественника Диогу Жоту, который прошлым летом погиб в автокатастрофе.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

«Мы знали, что эта дата значит для нас. Мы это осознавали. Мы победили ради Диогу Жоты, ради нас, ради всей Португалии», — цитирует Роналду журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В ночь со 2 на 3 июля состоялся 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Португалии и Хорватии. Команды сыграли на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу португальцев.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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