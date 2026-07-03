Швейцария — Алжир: после первого тайма швейцарцы ведут в счёте 1:0

В эти минуты проходит матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Швейцарии и Алжира. Игра проходит на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Яэлем Фальконом Пересом (Буэнос-Айрес, Аргентина). Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После первого тайма швейцарцы ведут в счёте — 1:0. Единственный гол забил Брил Эмболо на 11-й минуте.

Швейцарская сборная пробилась в плей-офф, заняв первое место в группе B. Алжирцы, в свою очередь, вышли в стадию матчей на выбывание с третьей позиции в квартете J.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.