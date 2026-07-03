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Сборная Швейцарии установила новый командный рекорд на чемпионатах мира

Сборная Швейцарии установила новый командный рекорд на чемпионатах мира
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В эти минуты проходит матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Швейцарии и Алжира. Игра проходит на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 06:00 МСК
Швейцария
Перерыв
1 : 0
Алжир
1:0 Эмболо – 10'    

Брил Эмболо открыл счёт в матче на 11-й минуте матча с передачи Йохана Манзамби. Таким образом, сборная Швейцарии открыла счёт в четвёртом матче подряд на чемпионате мира — это новый командный рекорд.

На момент написания новости идёт 25-я минута игры, счёт 1:0 — в пользу сборной Швейцарии.

Швейцарская сборная пробилась в плей-офф, заняв первое место в группе B. Алжирцы, в свою очередь, вышли в стадию матчей на выбывание с третьей позиции в квартете J.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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