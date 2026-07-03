Колумбия — Гана: во сколько начало матча 1/16 финала ЧМ-2026, где смотреть

4 июля состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Колумбии и Ганы. Команды сыграют на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (Миссури, США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Уллен, Франция). Начало игры — в 4:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Сборная Колумбии заняла первое место в группе К, набрав семь очков. Национальная команда Ганы заняла третью строчку в квартете L с четырьмя баллами.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.