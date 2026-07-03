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Талалаев заявил, что «Балтика» показывает лучший футбол в России

Талалаев заявил, что «Балтика» показывает лучший футбол в России
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев сказал, что его команда демонстрирует лучший футбол в чемпионате России.

«Если рассмотреть, разложить наш футбол, то мы первые таймы, плюс-минус, если брать разницу, выиграли абсолютно у всех команд с большим отрывом. Когда мы выходим заряженные, подготовленные и нет форс-мажора – травм, судейских решений, карточек, – мы играем в лучший футбол в России на сегодняшний день. Никто с нами не поспорит, есть цифры. Во втором тайме играем уже чуть ниже среднего. Причина не в интенсивности и не в усталости. Она в уровне мастерства выходящих на замену людей. У нас нет двух составов с одинаковыми игроками. Мы понимаем, что следующий сезон будет очень тяжёлым. И нам нужно, чтобы уровень выходящих на замену игроков соответствовал [основному составу]», — сказал Талалаев в подкасте на YouTube-канале Smol Talk.

По окончании сезона-2025/2026 «Балтика» заняла шестую строчку в таблице с 46 очками.

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