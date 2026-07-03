Шнякин — о лидере сборной Швейцарии: молодое контратакующее животное!

Известный комментатор Дмитрий Шнякин оценил лидера сборной Швейцарии Йохана Манзамби. В матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 со сборной Алжира молодой полузащитник ворвался в штрафную площадь соперника и отдал передачу на пустые ворота. Сольный проход Манзамби помог Швейцарии выйти вперёд (1:0). Шнякин эмоционально восхитился игрой 20-летнего вингера.

«Да что же ты такое, а?! Ты глянь, какое молодое контратакующее животное без сомнений! Прёт, как Рафаэл Леау здорового человека. Без понтов, правда, но внешне — близнец. Ну, кайф за этим Манзамби наблюдать. 20 лет», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.