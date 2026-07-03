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Португалия повторила собственное достижение 60-летней давности в матче с Хорватией

Португалия повторила собственное достижение 60-летней давности в матче с Хорватией
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В ночь со 2 на 3 июля завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Португалии и Хорватии. Команды сыграли на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу португальцев.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

Счёт на 53-й минуте открыл хорватский нападающий Иван Перишич. На 68-й минуте нападающий Криштиану Роналду реализовал пенальти и сравнял счёт, а на 90+4-й минуте форвард Гонсалу Рамуш принес португальцам победу.

Как сообщает Opta, Португалия впервые с 23 июля 1966 года (когда была обыграна сборная КНДР — 5:3) одержала победу на чемпионате мира, пропустив гол первой, — до этого команда не выигрывала в 11 таких матчах.

В 1/8 финала чемпионата мира — 2026 Португалия встретится с Испанией.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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