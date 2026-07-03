Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу 2026 на 2 июля 2026: кто лидер, сколько мячей

Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу 2026 на 2 июля 2026: кто лидер, сколько мячей
Комментарии

Завершился очередной игровой день на чемпионате мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялся ряд матчей 1/16 финала турнира.

На данный момент лидером гонки бомбардиров остаются аргентинский нападающий Лионель Месси и французский форвард Килиан Мбаппе, на счету которых по шесть забитых мячей за три матча. Однако у Мбаппе на один проведённый матч больше.

Пять голов на счету нападающих Эрлинга Холанда (Норвегия) и Гарри Кейна (Англия). По четыре мяча у Винисиуса Жуниора (Бразилия), Исмаилы Сарра (Сенегал), Микеля Оярсабаля (Испания) и Усмана Дембеле (Франция). Отметим, что на счету Криштиану Роналду (Португалия) — три гола.

С полным списком лучших бомбардиров можно ознакомиться здесь.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Мбаппе догнал Месси! Франция на ЧМ разобрала Швецию на молекулы, но забила преступно мало
Мбаппе догнал Месси! Франция на ЧМ разобрала Швецию на молекулы, но забила преступно мало
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android