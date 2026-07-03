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Швейцария – Алжир: Дан Ндой на первой минуте второго тайма удвоил преимущество швейцарцев

Швейцария — Алжир: Дан Ндой на первой минуте второго тайма удвоил преимущество швейцарцев
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В эти минуты проходит матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Швейцарии и Алжира. Игра проходит на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Яэлем Фальконом Пересом (Буэнос-Айрес, Аргентина). Счёт в матче 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 06:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Алжир
1:0 Эмболо – 10'     2:0 Ндой – 46'    

На 46-й минуте Дан Ндой удвоил преимущество швейцарской сборной.

Швейцарская сборная пробилась в плей-офф, заняв первое место в группе B. Алжирцы, в свою очередь, вышли в стадию матчей на выбывание с третьей позиции в квартете J.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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