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«Жалкое зрелище». Пирс Морган — о комментаторах, критикующих Роналду

«Жалкое зрелище». Пирс Морган — о комментаторах, критикующих Роналду
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Телеведущий Пирс Морган остался недоволен критикой в адрес Криштиану Роналду в ходе матча 1/16 финала ЧМ-2026 между Португалией и Хорватией (2:1). Команды сыграли на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

«Комментаторы BBC большую часть игры Португалия – Хорватия поливали грязью Криштиану Роналду и говорили, что его нужно заменить. Затем он забил блестящий гол, который не засчитали, а потом великолепно реализовал пенальти. А они по-прежнему говорят, что Криштиану по-прежнему должен делать больше. Жалкое зрелище», – написал Морган в соцсети.

Форвард «Аль-Насра» реализовал пенальти и был признан лучшим игроком этой встречи.

В 1/8 финала Португалия сыграет с Испанией.

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