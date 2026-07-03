«Жалкое зрелище». Пирс Морган — о комментаторах, критикующих Роналду

Телеведущий Пирс Морган остался недоволен критикой в адрес Криштиану Роналду в ходе матча 1/16 финала ЧМ-2026 между Португалией и Хорватией (2:1). Команды сыграли на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада).

«Комментаторы BBC большую часть игры Португалия – Хорватия поливали грязью Криштиану Роналду и говорили, что его нужно заменить. Затем он забил блестящий гол, который не засчитали, а потом великолепно реализовал пенальти. А они по-прежнему говорят, что Криштиану по-прежнему должен делать больше. Жалкое зрелище», – написал Морган в соцсети.

Форвард «Аль-Насра» реализовал пенальти и был признан лучшим игроком этой встречи.

В 1/8 финала Португалия сыграет с Испанией.