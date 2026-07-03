Сетка плей-офф ЧМ-2026. Известно 13 из 16 участников 1/8 финала

В ночь со 2 на 3 июля состоялся ряд матчей 1/16 финала чемпионата мира — 2026. По итогам игр обновилась турнирная сетка ЧМ.

На данный момент турнирная сетка мирового первенства выглядит следующим образом:

Фото: Чемпионат

Пары 1/8 финала ЧМ-2026:

Парагвай — Франция;

Канада — Марокко;

Португалия — Испания;

США — Бельгия;

Бразилия — Норвегия;

Мексика — Англия;

Аргентина/Кабо-Верде — Австралия/Египет;

Швейцария— Колумбия/Гана.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории мирового первенства в финальной части турнира принимали участие 48 национальных команд. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.