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Перишич установил рекорд всех времён в сборной Хорватии

Перишич установил рекорд всех времён в сборной Хорватии
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В ночь со 2 на 3 июля завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Португалии и Хорватии (2:1). Команды сыграли на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

Полузащитник Иван Перишич стал автором гола на 53-й минуте. Игрок обработал мяч перед углом вратарской и левой ногой ударил в дальний нижний угол.

Таким образом, Перишич в седьмой раз забил за сборную Хорватии на чемпионатах мира и обновил рекорд национальной команды — хавбек обошёл нападающего Давора Шукера, который в 1998 году стал автором шести голов в течение одного турнира.

Перишич забивал на всех четырёх чемпионатах мира, в которых участвовал: два раза на ЧМ-2014, три — на ЧМ-2018, один — на ЧМ-2022.

Третье место в списке лучших бомбардиров за всё время выступлений сборной Хорватии на чемпионатах мира занимает форвард Марио Манджукич — у него пять голов.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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