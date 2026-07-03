«Башка скоро лопнет». Елагин поделился впечатлениями от ЧМ-2026

Комментатор Александр Елагин поделился впечатлениями от чемпионата мира по футболу 2026 года после победы Португалии в матче 1/16 финала с Хорватией (2:1).

«Башка, видимо, скоро лопнет от избытка футбола и впечатлений. Все словопрения о чрезмерном количестве участников ЧМ-2026 забудутся под лавиной эмоций от драматических сюжетов, причём в большинстве случаев на самом флажке матчей. Криштиану и К пробивается на рандеву со своим заклятым пиренейским другом — Испанией! В День памяти Жоты… И в том, что VAR, как ударом хлыста, остановил ликующих хорватов, есть что-то мистическое...» — написал Елагин в своём телеграм-канале.