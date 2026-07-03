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Андрей Аршавин сделал прогноз на лучшего бомбардира ЧМ-2026

Андрей Аршавин сделал прогноз на лучшего бомбардира ЧМ-2026
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026.

«Думаю, что Месси станет лучшим бомбардиром. Он забьёт 10–11 голов», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент на счету нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси шесть голов за три матча. Он делит первую строчку в гонке бомбардиров на чемпионате мира 2026 года с форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе, однако француз сыграл на один матч больше.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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