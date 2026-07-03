ФИФА выступила с заявлением об отменённом голе Хорватии на 90+13-й минуте

В ФИФА прояснили ситуацию с отменённым голом сборной Хорватии в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Португалией (1:2).

На 13-й добавленной минуте хорватская команда забила гол, однако главный рефери Эспен Эскос после просмотра VAR отменил взятие ворот из-за офсайда у Марио Пашалича. Нападающий хорватов Игор Матанович в штрафной боролся с соперником за верховой мяч, который затем отскочил к Пашаличу.

«Согласно данным, предоставленным технологией Connected Ball Technology, встроенной в мяч Trionda, официальный мяч чемпионата мира, было доказано, что игрок сборной Хорватии под номером 20 Игор Матанович совершил контакт с мячом перед голом, что позволило судье правильно определить офсайд и отменить гол.

Датчики IMU, размещённые внутри мяча Trionda, способны определять любое малейшее прикосновение, что предоставляет судьям беспрецедентный объём данных для принятия быстрых и точных решений», – говорится в заявлении ФИФА.

Сборная Хорватии проиграла и покинула турнир на стадии 1/16 финала — на ЧМ-2022 в Катаре хорваты дошли до стадии полуфинала, на ЧМ-2018 сыграли в финале.