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ФИФА выступила с заявлением об отменённом голе Хорватии на 90+13-й минуте

ФИФА выступила с заявлением об отменённом голе Хорватии на 90+13-й минуте
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В ФИФА прояснили ситуацию с отменённым голом сборной Хорватии в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Португалией (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

На 13-й добавленной минуте хорватская команда забила гол, однако главный рефери Эспен Эскос после просмотра VAR отменил взятие ворот из-за офсайда у Марио Пашалича. Нападающий хорватов Игор Матанович в штрафной боролся с соперником за верховой мяч, который затем отскочил к Пашаличу.

«Согласно данным, предоставленным технологией Connected Ball Technology, встроенной в мяч Trionda, официальный мяч чемпионата мира, было доказано, что игрок сборной Хорватии под номером 20 Игор Матанович совершил контакт с мячом перед голом, что позволило судье правильно определить офсайд и отменить гол.

Датчики IMU, размещённые внутри мяча Trionda, способны определять любое малейшее прикосновение, что предоставляет судьям беспрецедентный объём данных для принятия быстрых и точных решений», – говорится в заявлении ФИФА.

Сборная Хорватии проиграла и покинула турнир на стадии 1/16 финала — на ЧМ-2022 в Катаре хорваты дошли до стадии полуфинала, на ЧМ-2018 сыграли в финале.

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