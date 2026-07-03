Аршавин: история Роналду в сборной Португалии должна была закончиться ещё раньше

Российский экс-футболист Андрей Аршавин отреагировал на слова сестры Криштиану Роналду о том, что нападающий завершит карьеру в сборной Португалии после ЧМ-2026.

«История Криштиану Роналду в сборной должна была закончиться ещё раньше», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В ночь со 2 на 3 июля состоялся 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Португалии и Хорватии. Команды сыграли на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу португальцев. Роналду забил один гол.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.