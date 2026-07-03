Елагин: 6 июля весь мир будет созерцать либо слёзы Роналду, либо рыдания Ямаля

Комментатор Александр Елагин высказался о ярком противостоянии на стадии 1/8 финала ЧМ-2026, в рамках которого встретятся сборные Португалии и Испании. Игра пройдёт 6 июля.

«6-го весь мир будет созерцать либо слёзы Криштиану, либо рыдания Ямаля. 6-го в Далласе кто-то из них произнесёт сакральные слова: Хьюстон у нас проблемы...» — написал Елагин в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).