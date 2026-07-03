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Роберто Мартинес рассказал, почему заменил Криштиану Роналду в матче с Хорватией

Роберто Мартинес рассказал, почему заменил Криштиану Роналду в матче с Хорватией
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объяснил замену Криштиану Роналду в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Хорватией (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

Роналду был заменён на 81-й минуте – вместо него вышел Рубен Невеш. Гонсалу Рамуш появился на поле на 63-й минуте.

«Важно уметь использовать разноплановых игроков, которые у нас есть. По ходу матча был момент, когда нашей атакующей группе было сложно добраться до последней трети поля. Выход Гонсалу Рамуша – с учётом того, что Криштиану находится в штрафной, – мог значительно повлиять на действия центральных защитников соперника. После забитого гола ситуация изменилась. Хорватии нужно было больше рисковать, укрепилось взаимодействие Модрича и Ковачича в середине поля. Это был момент, когда нам нужен был ещё один полузащитник и контроль над сильной стороной сборной Хорватии. Мы воспользовались отсутствием у Хорватии опорного полузащитника, чтобы иметь на поле двух нападающих – нам это было необходимо в тот момент. Позже, когда Хорватии нужно было атаковать наши ворота, пришло время для другой оборонительной структуры», — приводит слова Мартинеса Record.

На стадии 1/8 финала португальцы встретятся со сборной Испании.

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